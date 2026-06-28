Британія виділить понад 500 млн євро на зброю для елітних підрозділів спецпризначенців

Міністерство оборони Великої Британії планує виділити 500 мільйонів фунтів стерлінгів (579 млн євро) на трансформацію елітних військових формувань спеціального призначення.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони, передає "Європейська правда".

У рамках цього фінансування елітні британські командос будуть оснащені новими швидкісними катерами, безпілотниками та автономними технологіями. Зазначається, що закупівля високошвидкісних катерів для десантування спецпризначенців сприятиме новим операціям Британії із захоплення танкерів російського "тіньового флоту".

Британські командос – це елітні сили швидкого реагування Збройних сил Великої Британії, здатні розгортатися будь-де у світі у стислі терміни. Вони утворюють авангард сил швидкого реагування НАТО.

Нове фінансування для цих підрозділів передбачене урядовим планом інвестицій в оборону, публікація якого очікується перед самітом НАТО в Анкарі.

План оборонних інвестицій став причиною відставки попереднього міністра оборона Джона Гілі, а також його заступника з питань збройних сил Ела Карнса, які критикували його за недостатнє фінансування армії.

Голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон надіслав лист прем'єр-міністру Кіру Стармеру через побоювання, що рівень витрат на оборону, запропонований урядом, є недостатнім.