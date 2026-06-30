Навроцький: Україна дедалі частіше перетинає межі добросусідських відносин

Президент Польщі Кароль Навроцький атакував опозиційних до нього польських політиків, при цьому висунувши звинувачення на адресу України, нібито вона все частіше "перетинає межі добросусідських відносин".

Про це Навроцький написав у соцмережі Х у вівторок, пише "Європейська правда".

Польський президент розкритикував політиків керівних партій за те, що вони, мовляв, спершу сміються з його намірів покращити відносини зі США задля безпеки Польщі, а згодом "змагаються за першість у будівництві "форту Трампа". Потім він провів аналогію і в політиці щодо України.

"Коли я ухвалюю рішення, що відповідають польським державним інтересам щодо України, яка дедалі частіше перетинає межі добросусідських відносин, сценарій повторюється. Скандальним чином намагаються поставити знак рівності між президентом власної держави та президентом держави, яка вшановує геноцидників, що вбивали поляків. І знову, через кілька днів (деякі) політики нібито "дозрівають" і починають усвідомлювати свою помилку", – написав Навроцький.

Він додав, що його така ситуація "тішить", оскільки він говорить "голосом польок і поляків" та стоїть на сторожі їхніх інтересів.

"Тому я маю обов’язок нав’язувати волю народу тим, хто не відчуває особливої відповідальності перед поляками та польками. Тим, хто замкнувся у світі політичних розрахунків, результатів опитувань чи міжпартійних суперечок, через що втратив зв’язок із суспільною реальністю та очікуваннями громадян", – заявив польський президент.

Раніше ЗМІ повідомили, що Навроцький може обмежити контакти з українським колегою Володимиром Зеленським на тлі загострення напруженості в українсько-польських відносинах.

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