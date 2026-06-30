Навроцкий: Украина всё чаще выходит за рамки добрососедских отношений

Президент Польши Кароль Навроцкий подверг критике оппозиционных ему польских политиков, при этом выдвинув обвинения в адрес Украины, якобы она все чаще "пересекает границы добрососедских отношений".

Об этом Навроцкий написал в соцсети X во вторник, сообщает "Европейская правда".

Польский президент раскритиковал политиков правящих партий за то, что они, мол, сначала смеются над его намерениями улучшить отношения с США ради безопасности Польши, а затем "соревнуются за первенство в строительстве "форта Трампа"". Затем он провел аналогию и в политике в отношении Украины.

"Когда я принимаю решения, отвечающие польским государственным интересам в отношении Украины, которая всё чаще переступает границы добрососедских отношений, сценарий повторяется. Скандальным образом пытаются поставить знак равенства между президентом собственного государства и президентом государства, которое чтит геноцидников, убивавших поляков. И снова, через несколько дней (некоторые) политики якобы "созревают" и начинают осознавать свою ошибку", – написал Навроцкий.

Он добавил, что такая ситуация его "радует", поскольку он говорит "голосом поляк и поляков" и стоит на страже их интересов.

"Поэтому я обязан навязывать волю народа тем, кто не чувствует особой ответственности перед поляками и полячками. Тем, кто замкнулся в мире политических расчетов, результатов опросов или межпартийных споров, из-за чего утратил связь с общественной реальностью и ожиданиями граждан", – заявил польский президент.

Ранее СМИ сообщили, что Навроцкий может ограничить контакты с украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне обострения напряженности в украинско-польских отношениях.

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