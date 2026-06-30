Данія готує пакет військової допомоги Україні на 590 млн євро

Данія виділить Україні 30-тий пакет військової допомоги на суму близько 4,4 мільярда крон (590 млн євро).

Про це у Міноборони Данії повідомили у вівторок, пише "Європейська правда".

Про деталі пакета уряд повідомив у вівторок комітету з питань зовнішньої політики. Пакет, зокрема, передбачає додаткові поставки боєприпасів, зброї та іншого спорядження, а також додаткові кошти на проведення данських навчань для українських військових.

"Данія непохитно підтримує Україну. Боротьба України за свободу – це також боротьба Європи, і ми не можемо собі дозволити підвести українців саме зараз, коли це має найбільше значення", – зазначив міністр оборони Данії Єппе Бруус.

З приблизно 4,4 млрд крон, зокрема, близько 1,3 млрд крон виділяється на "данську модель", яка дає змогу фінансувати закупівлі в української оборонної промисловості.

Крім того, виділено додаткові кошти на артилерійські боєприпаси великої дальності.

"Зараз на полі бою в Україні спостерігається нова динаміка. Це не означає, що ми можемо просто розслабитися. Навпаки, ми маємо саме зберегти підтримку України та посилити тиск на Росію, щоб зміцнити переговорну позицію України", – зазначив міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

Данія досі була серед найактивніших і найпомітніших прихильників України та з 2022 року надала військову допомогу на загальну суму близько 76,8 мільярда крон (понад 10 млрд євро).

"Оборона Європи починається в Україні. Тому уряд твердо вирішив продовжувати підтримку України та разом із союзниками й партнерами працювати над тим, щоб забезпечити Україні якомога сильнішу позицію – зараз і в майбутньому", – зазначив Бруус.

Варто зазначити, напередодні Бруус відвідав Київ, де обговорив із президентом Володимиром Зеленським Dron Deal і нову допомогу Україні.

Також міністр оборони Михайло Федоров та Бруус обговорили створення спільної між Україною та європейськими партнерами антибалістичної системи.