Данія може стати членом консорціуму зі створення антибалістики з Україною

Міністр оборони України Михайло Федоров та новий міністр оборони Данії Єппе Бруус обговорили створення спільної між Україною та європейськими партнерами антибалістичної системи.

Про це, як пише "Європейська правда", Федоров сказав на брифінгу із данським колегою, його цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами Федорова, антибалістична програма, яка є пріоритетом для України, стала однією із тем обговорнення із данським колегою.

"Потенційно Данія може бути одним із членів-партнерів у створенні цього консорціуму країн Європейського Союзу щодо створення своєї власної антибалістики. І детально проговорили потенційну можливість запуску Данія-Brave1. Це напрямок розвитку інновацій", – сказав глава Міноборони України.

За словами Федорова, вони з данським колегою будуть продовжувати далі про це говорити. "Я сподіваюся, що ми запустимо також спільний проєкт", – додав він.

Як підкреслив міністр оборони України, пріоритети України залишаються такими ж, які оголошувалися на останньому "Рамштайні": PURL, далекобійна артилерія, дрони українського виробництва.

"І якраз Данія допомагає нам рухатися в рамках цих пріоритетів, допомагає нам забезпечувати наші потреби", – підкреслив Федоров.

Окремо він зауважив, що вони з міністром говорили про антибалістичну програму "Фрея" , "яка є важливою для захисту всього ЄС, не тільки України".

"Це може бути першим масштабним проєктом, який буде виробляти антибалістику. Тому ми рухаємося щодо запуску цього проєкту. Сподіваємося, що також Данія доєднається до цього консорціуму", – заявив міністр.

Нагадаємо, українські та німецькі компанії співпрацюватимуть над виробництвом антибалістичних систем в рамках угоди, яку Україна та Німеччина підписали 18 червня у Брюсселі.

На початку червня Зеленський розповів, що Україна співпрацює з європейськими і з американськими партнерами щодо того, щоб у європейських країнах почалося виробництво ППО, спроможного збивати балістику.