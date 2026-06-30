Дания готовит пакет военной помощи Украине на 590 млн евро

Дания выделит Украине 30-й пакет военной помощи на сумму около 4,4 миллиарда крон (590 млн евро).

Об этом в Минобороны Дании сообщили во вторник, пишет "Европейская правда".

О деталях пакета правительство сообщило во вторник комитету по вопросам внешней политики. Пакет, в частности, предусматривает дополнительные поставки боеприпасов, оружия и другого снаряжения, а также дополнительные средства на проведение датских учений для украинских военных.

"Дания непоколебимо поддерживает Украину. Борьба Украины за свободу – это также борьба Европы, и мы не можем себе позволить подвести украинцев именно сейчас, когда это имеет наибольшее значение", – отметил министр обороны Дании Йеппе Бруус.

Из примерно 4,4 млрд крон, в частности, около 1,3 млрд крон выделяется на "датскую модель", которая позволяет финансировать закупки в украинской оборонной промышленности.

Кроме того, выделены дополнительные средства на артиллерийские боеприпасы большой дальности.

"Сейчас на поле боя в Украине наблюдается новая динамика. Это не означает, что мы можем просто расслабиться. Наоборот, мы должны именно сохранить поддержку Украины и усилить давление на Россию, чтобы укрепить переговорную позицию Украины", – отметил министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Дания до сих пор оставалась одним из самых активных и заметных сторонников Украины и с 2022 года предоставила военную помощь на общую сумму около 76,8 миллиарда крон (более 10 млрд евро).

"Оборона Европы начинается в Украине. Поэтому правительство твердо решило продолжать поддержку Украины и вместе с союзниками и партнерами работать над тем, чтобы обеспечить Украине как можно более сильную позицию – сейчас и в будущем", – отметил Бруус.

Стоит отметить, что накануне Бруус посетил Киев, где обсудил с президентом Владимиром Зеленским Dron Deal и новую помощь Украине.

Также министр обороны Михаил Федоров и Бруус обсудили создание совместной между Украиной и европейскими партнерами антибаллистической системы.