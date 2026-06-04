В Германии в прошлом году зарегистрировали рекордное число жалоб на дискриминацию

В 2025 году в Федеральное агентство по борьбе с дискриминацией Германии за советом обратилось больше людей, чем когда-либо прежде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Ферда Атаман, независимая федеральная уполномоченная по вопросам борьбы с дискриминацией, считает, что эти люди нуждаются в лучшей правовой защите и большем количестве служб поддержки.

"Речь идет не только о защите меньшинств. Каждый может столкнуться с дискриминацией в какой-то момент своей жизни", – сказала она.

Для нее важно, чтобы "все люди в Германии" получали надлежащую защиту.

Согласно докладу, Федеральное агентство по борьбе с дискриминацией получило в прошлом году 13 067 обращений за консультацией – на 1 662 больше, чем в 2024 году, и более чем втрое больше, чем в 2019 году.

Атаман отметила, что эта цифра является лишь верхушкой айсберга, напомнив об исчерпывающих выводах Немецкой социально-экономической панели, обнародованных несколько месяцев назад.

Согласно ее отчету, более 13% жителей Германии сообщили, что подверглись дискриминации в течение последних 12 месяцев. По экстраполяции, это составляет около 9 миллионов человек – и лишь часть из тех, кто пострадал, сообщили об инцидентах в Федеральное агентство по борьбе с дискриминацией.

Агентство было создано после принятия в 2006 году Общего закона о равном обращении, который был разработан для предотвращения и устранения различных форм дискриминации, как это предусмотрено в конституции страны.

Недавно Национальная ассамблея Франции проголосовала за отмену так называемого "Черного кодекса", который позволял обращаться с порабощенными людьми как с собственностью, заставлять их работать, бить, продавать, насиловать или убивать.

А в марте Верховный суд Финляндии постановил, что депутат от "Христианских демократов" Пяйви Рясянен оскорбила гомосексуалов как социальную группу в своем тексте от 2004 года.