Глава МИД Латвии: переговоры с РФ не дадут результата, пока Путин не изменит своих целей

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже убеждена, что мирные переговоры между Россией и Украиной, которые происходят при посредничестве США, не могут дать результата, пока хозяин Кремля Владимир Путин не изменит своих политических целей.

Заявление латвийского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Браже подчеркнула, что Путин не изменил своих целей – покорить Украину, русифицировать ее и не допустить ее интеграции в евроатлантическое сообщество.

При этом министр отметила, что Украина не откажется от права быть суверенным и демократическим государством со свободным выбором.

По ее словам, на техническом уровне различные решения могли бы быть достигнуты, однако на политическом уровне, пока Россия не отказывается от своих целей, переговоры не могут дать результат.

Браже сказала, что требования России, например официальный статус русского языка в Украине, официальный статус Русской православной церкви и отказ от Донбасса, являются неприемлемыми для Украины, тогда как другие – относительно статуса Украины в НАТО и сил Альянса – неприемлемы для европейских стран и евроатлантического сообщества.

Глава МИД Латвии считает, что только сила на поле боя вместе с собственной силой союзников по НАТО заставит Россию быть искренней на переговорах и отказаться от политических целей.

Она отметила, что в России дела идут плохо, наблюдаются трудности в экономике, высокая инфляция, поскольку военная экономика "каннибализирует все остальное".

Министр призвала продолжать работу над новыми санкциями и лишить Россию технологий, поскольку в последних атаках использовались недавно произведенные ракеты, а технологии двойного назначения Россия по-прежнему получает из Китая и других стран наряду с иранскими дронами и поставками из Северной Кореи.

Между тем СМИ сообщили, что представители Германии, Франции и Великобритании обсуждают возможность привлечения Путина к переговорам, поскольку видят изменение динамики на поле боя в пользу Украины.

Кроме того, неназванный немецкий чиновник заявил, что между Россией и Европой постепенно открывается окно возможностей для диалога по завершению войны, но это остается возможным только при полной координации с Украиной.