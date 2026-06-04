Литовский министр назвал "пустой тратой времени" дискуссии о транзите удобрений из Беларуси

Министр транспорта Литвы Юрас Таминскас назвал обсуждение возобновления транзита белорусских калийных удобрений "пустой тратой времени", несмотря на сообщения о том, что США призывают правительства стран региона пересмотреть ограничения.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Таминскас, санкции Европейского Союза остаются в силе и вряд ли будут отменены в ближайшее время.

"Санкции ЕС действуют и остаются в силе до следующего февраля. В прошлом году, во время обсуждений по поводу белорусских удобрений, я сказал, что на 100% уверен в продлении санкций. Не стоит тратить время на пустую болтовню или спекуляции по поводу транспортировки удобрений", – сказал он.

Министр рассказал, что лично не сталкивался с каким-либо давлением с целью возобновления транзита белорусских товаров через Литву.

"Я не чувствовал никакого давления и не получал никаких писем. Если другие получали письма или чувствовали давление, им следует рассказать, с каким именно давлением они сталкиваются", – добавил он.

СМИ ранее сообщали, что США давят на Украину, требуя снятия ограничений в отношении белорусских удобрений, которые важны для финансирования режима Александра Лукашенко.

Также поступали сообщения, что Литва признала давление со стороны США в отношении белорусских удобрений, однако впоследствии в МИД опровергли, что министр признавал это давление.

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает невозможным ослабление санкций в отношении белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" и настаивает на необходимости усиления санкционного давления.