Премьер Израиля сравнил разногласия с Трампом с семейными спорами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что между ним и президентом США Дональдом Трампом существуют разногласия, однако добавил, что по основным вопросам их мнения совпадают.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Нетаньяху заявил в интервью CNBC News.

Израильский премьер отметил, что хотя у них с Трампом иногда возникают "тактические разногласия", они "достигают согласия по основным вопросам".

К ним относятся предотвращение получения Ираном ядерного оружия и угрозы его применения в отношении Израиля, сказал он.

"Иногда у нас, как и в лучших семьях, возникают такие тактические разногласия. Но мы всегда находим способ их урегулировать и делаем это как хорошие друзья", – отметил Нетаньяху.

По его словам, они с Трампом могут "не соглашаться утром", а к полудню найти общий язык.

Ранее СМИ писали, что после ударов Армии обороны Израиля по Ливану президент США отругал израильского премьера во время телефонного разговора.

Впоследствии Трамп подтвердил, что отругал Нетаньяху, поскольку "немного раздражен тем, что тот постоянно воюет с Ливаном".