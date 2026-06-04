Сибига объявил о новой странице в украинско-венгерских отношениях

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил об открытии новой страницы в отношениях с Венгрией.

Об этом он написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Комментарий главы украинского внешнеполитического ведомства появился на фоне сообщений о том, что Украина и Венгрия достигли договоренностей по вопросам национальных меньшинств.

А после этого кипрское председательство в ЕС объявило о старте формального процесса открытия кластера для Украины.

Сибига выразил благодарность кипрскому председательству "за его лидерство в продвижении процесса вступления Украины в ЕС".

Он также поблагодарил все государства-члены ЕС, Европейскую комиссию и институты ЕС "за их неизменную поддержку".

"Я также высоко ценю конструктивное участие Венгрии. Мы открываем новую страницу в отношениях между Украиной и Венгрией – страницу, основанную на взаимном уважении, доверии и нашем общем европейском будущем", – отметил украинский министр.

По данным "Европейской правды", открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.