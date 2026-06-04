В правящей партии Литвы заверили, что не собираются менять главу МИД

В правящей Литовской социал-демократической партии заверили, что информация о замене министра иностранных дел, недавно появившаяся в СМИ, не соответствует действительности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила вице-председатель литовских социал-демократов Юрате Зайлскене, которую цитирует LRT.

По ее словам, планов менять главу литовской дипломатии нет.

"Я считаю, что это действительно неправда. По этому поводу я могу сказать, что это точно не так", – отметила Зайлскене.

Она добавила, что ее устраивает работа Кястутиса Будриса и у нее нет к нему никаких претензий.

Недавно LRT со ссылкой на источники сообщил, что совет Литовской социал-демократической партии (LSDP) может принять решение о смене министра иностранных дел Кястутиса Будриса.

В частности, партнеры по коалиции недовольны самостоятельностью главы МИД.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его личные данные были похищены из Центра реестров.

Премьер-министр Инна Ругинене заявила, что ее семья также пострадала в рамках этого инцидента.