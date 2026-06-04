В партии Ле Пен создадут чат-бот с ИИ для лучшей эффективности работы в предвыборную кампанию

В правопопулистском "Национальном объединении" анонсировали запуск специального чат-бота с искусственным интеллектом для своих сотрудников, чтобы сделать более эффективной их работу в период избирательной кампании перед президентскими выборами 2027 года во Франции.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В "Нацобъединении" анонсировали создание собственного "ChatGPT" – языковой модели, ознакомленной с программой и политическими позициями партии, чтобы она помогала в работе сотрудникам партии и активистам.

"Целью является помочь нашим кадрам лучше овладеть программой", – отметил лидер партии Жордан Барделла.

Инструмент собираются создавать на основе уже существующего прототипа, созданного несколько лет назад бывшим депутатом Орельеном Лопе-Лигори, которым до сих пор пользуются некоторые его коллеги.

Напомним, с кандидатурой от "Нацобъединения" на президентских выборах сохраняется интрига – неформальный лидер партии Марин Ле Пен ожидает решения в апелляции по делу о фиктивном трудоустройстве помощников в Европарламенте. В первоначальном решении суда ей запретили избираться в течение пяти лет, что – в случае подтверждения приговора – ставит крест на ее президентских амбициях.

Ле Пен планирует уступить молодому лидеру партии Жордану Барделла, который также имеет высокие рейтинги, если суд не позволит ей баллотироваться.

В случае избрания Ле Пен обещает вывести Францию из состава интегрированного военного командования НАТО.

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