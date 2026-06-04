В Хорватии четыре человека погибли в крушении самолета

В хорватской Истрии разбился легкомоторный самолет, вероятно, немецкий, по меньшей мере четыре человека погибли.

Об этом сообщает Index, пишет "Европейская правда".

Хорватская полиция получила известие об аварии около 11:20. Самолет разбился в районе аэропорта городка Медулин, расположенного на побережье Адриатического моря на полуострове на западе страны.

"Все чрезвычайные службы – полиция, медики, пожарные – находятся на месте и принимают меры в пределах своих полномочий", – отметили в полиции. Впоследствии сообщили, что в аварии погибли по меньшей мере четыре человека.

Index

Предварительно сообщается, что это малый шестиместный самолет Beech G36 Bonanza, обычно он используется для частных и туристических полетов.

По данным СМИ, самолет имеет немецкую регистрацию и направлялся в Медулин из Австрии.

В Польше ночью 4 июня разбился вертолет Robinson R44 Raven II, пилот погиб.

В Британии накануне, 3 июня, трое военных погибли в аварии вертолета Королевского флота.