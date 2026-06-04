Сибига отреагировал на решение Швеции по поводу судна, причастного к хищениям украинского зерна

Глава МИД Андрей Сибига поблагодарил Швецию за решение в отношении судна Caffa, находящегося под санкциями, которое считается причастным к перевозкам зерна, похищенного с оккупированных территорий Украины.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Суд в Швеции предварительно согласовал передачу Украине задержанного по ее запросу судна Caffa. Украинские чиновники, в частности генпрокурор Руслан Кравченко, сообщают о решении шведского суда как о подтверждении ареста судна.

"Я приветствую сегодняшнее решение шведского суда об аресте судна Caffa, причастного к похищению украинского зерна с временно оккупированной территории", – написал Сибига.

По его словам, это решение является важным прецедентом для усилий Украины, направленных на защиту своих национальных интересов и соблюдение норм международного права.

"Подтвердив арест судна, суд продемонстрировал, что механизмы привлечения к ответственности могут эффективно действовать в трансграничном измерении. Я благодарен Швеции за ее принципиальную позицию, тесное правовое сотрудничество и неизменную поддержку Украины", – подчеркнул министр.

Он пообещал дальнейшее сотрудничество с партнерами, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к незаконному использованию украинских активов и другим противоправным действиям.

Напомним, Швеция остановила и задержала судно Caffa в водах Балтийского моря 6 марта по подозрению в использовании фальшивого флага и нарушении морского права и требований безопасности. 29 апреля судно арестовали.

По данным Украины, судно было причастно к перевозкам похищенного зерна с оккупированных территорий, в связи с чем находится под санкциями и соответствующим расследованием.

В начале мая команде судна, преимущественно россиянам, разрешили покинуть Швецию в сопровождении пограничников, а арестованное Caffa осталось стоять на якоре в порту.