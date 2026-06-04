В Британии расследование в отношении брата короля и скандального экс-посла может затянуться

Расследование британских властей в отношении младшего брата короля Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и бывшего посла в США Питера Мендельсона, вероятно, продлится более года.

Об этом заявил в четверг, 4 июня, генеральный прокурор Великобритании, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Маунтбеттен-Виндзор и Мендельсон были арестованы по отдельности в феврале после обнародования Министерством юстиции США миллионов документов, связанных с покойным осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Ни одному из них не предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления, и оба мужчины отрицают какие-либо правонарушения, заявляя, что сожалеют о своих связях с Эпштейном.

Генеральный прокурор Великобритании Стивен Паркинсон сказал журналистам, что дело Мендельсона – "это дело определенной сложности".

"Было бы неправильно сосредотачиваться на отдельном случае или отдельной операции. Я действительно не думаю, что кто-то должен ожидать быстрого завершения расследования. Не было бы удивительно, если бы оно длилось более года, не из-за отсутствия срочности, а из-за сложности и международного измерения дела", – пояснил он.

Паркинсон добавил, что те же вопросы и вероятные сроки касаются также расследования в отношении Маунтбеттен-Виндзор.

Новые обнародованные документы свидетельствуют об обещании Мендельсона тогдашнему главе МИД Дэвиду Лемми, что тот не пожалеет о его назначении. Также в новых документах обнаружилась критика Мендельсона в адрес премьер-министра Кира Стармера.

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