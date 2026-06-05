Соперник Стармера впервые подтвердил свои намерения сместить его с поста

Мэр Большого Манчестера Энди Бернем, которого считают главным соперником премьер-министра Кира Стармера в борьбе за пост лидера лейбористов, впервые заявил, что присоединится к усилиям по его отстранению от должности.

Об этом Бернем заявил в эфире BBC, пишет "Европейская правда".

Менее чем через две недели в округе Мейкерфилд ожидаются довыборы в британский парламент, в которых примет участие мэр Большого Манчестера. Победа на них откроет Бернему путь к лидерству в Лейбористской партии и креслу премьер-министра.

Выступая в эфире BBC, политик признал, что готов присоединиться к внутрипартийной борьбе, так же как это сделал экс-министр здравоохранения Уэс Стритинг.

"Я думаю, что Уэс Стритинг, похоже, начал борьбу за лидерство, поэтому, если такая борьба проводится, я бы попытался присоединиться к ней… Я сказал своей команде: давайте тщательно рассмотрим этот вопрос и разработаем политику", – заявил Бернем.

На Даунинг-стрит ответили на это заявление, намекнув на его поспешность.

"У Лейбористской партии есть процедура для отстранения лидера, и она еще не была запущена", – подчеркнули в Стармера.

Ранее премьер-министр Великобритании заявил, что не собирается покидать свой пост из-за внутрипартийного давления после поражения на местных выборах.

Последний опрос, проведенный среди членов Лейбористской партии Великобритании, показал, что главным претендентом на пост нового лидера Лейбористской партии является именно Энди Бернем.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Великобритания может лишиться премьера: как провал на местных выборах толкает Стармера к отставке