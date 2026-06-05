Немцы недовольны работой своего правительства и канцлера Мерца

В Германии один из опросов показал, что большинство немцев продолжают выражать недовольство работой правительства и канцлера Фридриха Мерца.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного немецким телеканалом ZDF, сообщает "Европейская правда".

Согласно результатам опроса, 72% респондентов считают, что правительственная коалиция в составе блока ХДС/ХСС и социал-демократов работает скорее плохо, и только 24% – скорее хорошо.

Также работой канцлера Фридриха Мерца довольны лишь 27% опрошенных, а 69% дают ему плохую оценку.

Кроме того, 63% считают, что Христианско-демократический союз не поддерживает канцлера в полной мере, среди них более половины (52%) сторонников ХДС/ХСС.

Незначительное большинство (52%) считает, что правительство просуществует до следующих выборов в Бундестаг в 2029 году, а 43% ожидают его досрочного ухода.

Еще один опрос показал, что популярность Фридриха Мерца упала до исторического минимума.

Тем временем ультраправая "АдГ" продемонстрировала рекордно высокий уровень поддержки в опросах и увеличила отрыв от правящего блока ХДС/ХСС.