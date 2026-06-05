Премьер Литвы заявила о доверии к главе МИД на фоне слухов о его замене

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене выразила поддержку главе МИД Кястутису Будрису на фоне слухов о том, что в правящей коалиции хотят его заменить.

Заявление Ругинене приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Литовский премьер подчеркнула, что полностью доверяет министру иностранных дел.

Она добавила, что хотела бы не видеть распространения спекуляций вокруг Будриса "как в целях обеспечения безопасности, так и ради нашего международного имиджа".

"Но я говорила это не раз, и мое мнение не изменилось: я доверяю министру иностранных дел Кястутису Будрису и считаю, что он хорошо справляется со своими обязанностями", – подчеркнула глава правительства Литвы.

Недавно LRT со ссылкой на источники сообщил, что совет Литовской социал-демократической партии (LSDP) может принять решение о смене министра иностранных дел Кястутиса Будриса.

В частности, партнеры по коалиции недовольны самостоятельностью главы МИД.

Впоследствии в Социал-демократической партии заверили, что главу МИД менять не собираются.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что обсуждать смену министра иностранных дел Кястутиса Будриса "не очень ответственно и не очень серьезно".