Украина запустила экспериментальный порядок получения документов для украинцев с временно оккупированных территорий – в частности, для молодых людей, которые еще не имели паспорта Украины; первым шагом является обращение в украинские дипмиссии в одной из пяти стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Сибига сообщил, что правительство запускает новый экспериментальный порядок получения украинских документов для молодых украинцев с временно оккупированных территорий, который должен устранить недостатки предыдущей процедуры – по которой на практике получить украинский паспорт было очень сложно.

"Отныне украинцы, которые родились на временно оккупированной территории и никогда не имели украинских паспортов, смогут обратиться в наши посольства и консульства для оформления удостоверения личности на возвращение в Украину. Оформить удостоверение можно будет бесплатно. С этим документом они смогут вернуться в Украину и в дальнейшем оформить украинский паспорт в форме ID-карты и загранпаспорт", – заявил глава МИД.

Теперь оформление удостоверения личности на возвращение в Украину предусматривает упрощенную процедуру подтверждения личности. Это можно будет сделать в одном из определенных украинских посольств или консульств на основании показаний дееспособного члена семьи – гражданина Украины, в том числе дистанционно, через видеосвязь.

В частности, обращаться можно будет в:

– посольство Украины в Беларуси,

– посольство Украины в Грузии,

– посольство Украины в Армении,

– посольство в Турции, а также генконсульства в Стамбуле или Анталии;

– посольства Украины в Казахстане.

Напомним, в конце 2025 года открылось генконсульство Украины в словацком Прешове и вице-консульство в польском Жешуве.