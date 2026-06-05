После взрыва дрона в порту Констанцы с пляжей эвакуировали более 1100 человек

В пятницу с пляжей румынского побережья было эвакуировано более 1 100 человек после взрыва морского дрона в румынском порту Констанца.

Об этом сообщили представители Инспекции по чрезвычайным ситуациям Добруджи, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал News.ro.

Порт Констанцы также был срочно эвакуирован после того, как там произошел взрыв морского беспилотника.

"На данный момент ситуация с эвакуированными с морских пляжей людьми такова: 300 человек с пляжа Костинешти, 50 человек эвакуированы с пляжа Тузла и 355 человек с пляжей в Эфории-Норд и Эфории-Суд, 400 человек с пляжей в Мангалии – граница "Сатурн-Венера", мыс Аврора", – сообщили представители Инспекции по чрезвычайным ситуациям Добруджи.

Они добавили, что подъездные пути к пляжам были перекрыты местной полицией.

5 июня стало известно, что в порту Констанцы взорвался неизвестный морской дрон. В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время российско-украинской войны.

Военно-морские силы Украины позже сообщили, что во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских беспилотных катеров ВМС под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.

В Румынии при этом заявили о взрывах как минимум четырех морских дронов в Черном море.