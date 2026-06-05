Из Польши депортировали украинца, поймавшего легендарного сома, с 5-летним запретом въезда

В Польше решили депортировать гражданина Украины, который вызвал масштабное возмущение тем, что забрал в качестве добычи огромного сома из местного озера Балатон, нарушив при этом местные правила.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

После завершения расследования в отношении 57-летнего украинца, задержанного после вылова легендарного сома в Варшаве, мужчину передали представителям Пограничной службы.

Там решили депортировать его в Украину из соображений, что дальнейшее его пребывание в Польше "представляет угрозу для общественного порядка".

Спикер Надвислянского отдела Пограничной службы заявила, что в дополнение украинцу запретили въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны на 5 лет.

Мужчину доставили на КПП в Дорогуске в тот же день и передали украинским пограничникам.

Фото: Пограничная служба Польши

Перед этим мужчине предъявили обвинения в вылове рыбы в запрещенный сезон, а также транспортировке добычи без воды, что приравнивается к жестокому обращению.

Сом длиной 182 см прожил в варшавском озере примерно 20 лет и стал местной легендой, поэтому поступок украинца сразу вызвал бурную реакцию.

Ранее в Польше запретили въезд в страну на пять лет украинскому блогеру, который заехал на автомобиле к озеру Морское Око в заповедной зоне.