В Румынии возбудили уголовное дело после взрыва морского дрона в порту Констанцы

Прокуратура при Апелляционном суде румынского города Констанца в пятницу начала уголовное расследование после взрыва морского дрона в порту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Уголовное дело возбудили за несоблюдение режима оборота оружия и боеприпасов, а также за несоблюдение режима оборота взрывчатых веществ.

Прокуратура Высшего суда кассации и юстиции сообщает, что прокуроры Констанцы 5 июня 2026 года подали жалобу после того, как в районе порта Констанца было сообщено о присутствии военного катера с вооружением на борту и, вероятно, взрывчатыми веществами.

"Позже, согласно постановлению, дело взяла прокуратура при Апелляционном суде Констанцы, и было приказано начать уголовное расследование в отношении совершения преступления, связанного с нарушением режима оборота оружия и боеприпасов, а также преступления, связанного с нарушением режима оборота взрывчатых веществ", – отмечает прокуратура.

Как утверждается, в результате продолжающихся расследований на месте выяснилось, что в пятницу, около 06:30, в районе причала № 78 порта Констанца было сообщено о наличии "серой военной лодки, севшей на мель, типа морского дрона".

"Военный катер без надписей имел системы видеонаблюдения и антенны спутниковой связи, установленные на видном месте. Позже, около 10:30, он взорвался", – также отметили в прокуратуре.

Напомним, утром 5 июня людей из порта Констанцы в Румынии эвакуировали после взрыва там морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время российско-украинской войны.

Военно-морские силы Украины позже сообщили, что во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.

Представитель МИД отметил, что Военно-морские силы Украины заблаговременно предупредили румынских партнеров о морском ударном беспилотнике, над которым потеряли контроль из-за действия российских средств РЭБ.