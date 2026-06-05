В Нидерландах объявили приговор женщине родом с Ближнего Востока, которая, поехав в Сирию, позволила "Исламскому государству" завербовать своего 14-летнего сына боевиком, а несовершеннолетнюю дочь отдала замуж.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Суд в Нидерландах удовлетворил ходатайство прокуратуры и приговорил к 7 годам заключения ныне 49-летнюю Аяду К. за то, что она позволила ИГИЛ завербовать своего несовершеннолетнего сына.

Женщина осенью 2014 года уехала в контролируемую ИГИЛ часть Сирии, забрав с собой 13-летнего сына и 15-летнюю дочь. Перед тем она вышла замуж за боевика ИГИЛ.

Примерно через год ее сын в 14-летнем возрасте попал в военно-религиозный учебный лагерь ИГИЛ, с 2016 года начал привлекаться к патрулированию их "полиции" в городе Ракка, впоследствии оказался в боевом подразделении. В июне 2017 года парень погиб, попав под авиаудар на севере города.

По данным следствия, мать ничего не сделала для того, чтобы помешать участию сына в школах и его дальнейшему привлечению в структуры ИГИЛ, и могла иметь финансовую выгоду от гонораров, которые он там получал.

Отдельно женщину судят за то, что она отдала 15-летнюю дочь замуж за боевиков ИГИЛ. Второй из этих мужчин погиб в результате авиаудара в 2017 году.

После разгрома ИГИЛ женщина с дочерью долгое время оставалась в лагерях беженцев в Сирии, а в 2024 году вернулась в Нидерланды, где за нее взялись правоохранительные органы.

Дополнительные обвинения против нее касаются поддержки терроризма и того, что она втайне от отца детей вывезла их в Турцию, якобы на отдых, чтобы в конце концов попасть в Сирию.

Суд учел как смягчающие обстоятельства годы скитаний в лагерях беженцев и то, что женщина, уезжая в Сирию, не имела целенаправленного намерения отдать сына в ряды ИГИЛ.

Отмечается, что это первый приговор в Нидерландах по обвинению в соучастии в привлечении детей в качестве солдат.

Ранее в Норвегии приговорили к заключению сестер, которые увлеклись ИГИЛ и поехали в Сирию.

Осенью 2024 года в Нидерландах начался первый в стране процесс над женщиной из ИГИЛ за использование рабского труда во время пребывания в Сирии.