Украина и Словакия готовятся к проведению нового раунда межправительственных консультаций

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о совместной работе Украины и Словакии над определением даты и места проведения следующего раунда межправительственных консультаций.

Об этом он сказал по итогам переговоров со словацким коллегой Юраем Бланаром в Виннице в пятницу, 5 июня, пишет "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".

Сибига заявил, что во время встречи со своим словацким коллегой они подробно обсудили реализацию договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Робертом Фицо.

"Активно работаем над дальнейшими встречами и мероприятиями", – отметил он.

Отдельно министры уделили внимание развитию двусторонних механизмов взаимодействия.

"Украина и Словакия имеют эффективный формат межправительственных консультаций, который позволяет системно продвигать совместные проекты и координировать решения. Работаем над датой и местом проведения следующего раунда таких консультаций", – подчеркнул Сибига.

По словам Сибиги, Бланар во время визита подтвердил, что "Словакия готова поддержать открытие первого и других раундов переговоров".

В мае Зеленский сообщил, что в Ереване договорился с Фицо об обмене визитами.

Также он заявлял, что межправительственные консультации Украины и Словакии могут состояться до конца июня в Киеве или Братиславе.