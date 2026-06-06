В Норвегии думают, что делать с популярностью энергетиков среди подростков

Последнее исследование в Норвегии о потреблении энергетиков несовершеннолетними подтвердило их угрожающую популярность и актуализировало вопрос о том, достаточно ли последнего ограничения – запрета продажи молодым людям до 16 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале NRK.

Только что обнародованное исследование от Института общественного здоровья Норвегии показало, что в 2025 году количество молодых людей, которые регулярно потребляют энергетические напитки, снова возросло.

Более половины опрошенных молодых людей в возрасте 13-15 лет сказали, что потребляли энергетические напитки, многие из них – регулярно.

В 2024-2025 годах в этой возрастной группе 36% опрошенных сказали, что пили энергетики минимум раз в неделю, 7% – ежедневно.

По словам ученых, наиболее тревожным фактором является высокое содержание кофеина в этих напитках. При частом потреблении это большие дозы, чем те, которые являются условно безопасными для несовершеннолетних. Потребление энергетиков повышает риски расстройств сна, а если выпить несколько напитков подряд, не исключены не только нарушения сна, но и более серьезные последствия для здоровья.

При этом, исследование подтвердило, что немногие молодые люди понимают, что энергетические напитки имеют свои риски. Лишь 29% сказали, что избегают потребления энергетиков поздно вечером.

С нового года в стране вступил в силу запрет на продажу энергетиков подросткам до 16-летнего возраста, упомянутое исследование начинало сбор данных еще до введения этого нововведения.

Министр здравоохранения Ян Кристиан Вестре отметил, что цифры в исследовании вызывают обеспокоенность и введенного шага, возможно, уже недостаточно.

"В то же время, я очень рад, что правительство запретило энергетики для детей и молодежи до 16 лет. Думаю, исследование четко доказывает, что это было абсолютно правильное решение. Убежден, что магазины будут уважать этот запрет", – отметил он.

На вопрос о том, рассматривается ли повышение возрастного ограничения, министр сказал, что во время дискуссий относительно уже введенного запрета такие голоса звучали.

"Мы нашли сбалансированное решение, на которое согласился Стортинг. Поэтому мы будем наблюдать за развитием ситуации. Возможно, потребуются дополнительные меры", – сказал Ян Кристиан Вестре.

Он отметил, что речь может идти не только о категорических запретах – например, можно начать с информирования подростков и родителей о рисках, связанных с передозировкой кофеина.

Напомним, в Нидерландах планируют повысить возраст, с которого разрешено покупать никотиновые изделия, до 21.

В Британии согласовали "исторический" проект закона, который имеет целью предотвратить начало курения среди лиц, рожденных после 2008 года.