Косняк-Камыш после встречи с Будановым: "Есть границы, которые нельзя переступать"

В субботу, 6 июня, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов встретился в Польше с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камишем.

Об этом Косиняк-Камиш написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Глава Минобороны Польши заявил, что его страна и Украина являются партнерами в вопросах безопасности.

"Но когда речь идет об истории, мы должны говорить друг другу правду, ведь только так мы сможем построить будущее", – сказал он.

По его словам, во время встречи с Будановым он "четко изложил ожидания Польши относительно решения о присвоении одному из воинских подразделений имени УПА".

"Память о жертвах Волынской трагедии не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать", – добавил Косниак-Камыш.

Отметим, что заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий в пятницу встретился с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым, разговор главным образом касался скандала вокруг наименования подразделения ССО в честь Героев УПА.

Косиняк-Камыш ранее обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть свое решение о присвоении подразделению ССО имени Героев УПА.