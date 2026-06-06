В Варшаве состоялась встреча Буданова с главой Бюро международной политики Польши

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время визита в Варшаву обсудил с руководителем Бюро международной политики президента Польши Марцином Пшидачем вопросы двусторонних отношений, в том числе исторические проблемы.

Об этом говорится в сообщении Канцелярии президента Польши в социальной сети X, передает "Европейская правда".

По данным Канцелярии президента Польши, беседа между Будановым и Пшидачем касалась двусторонних отношений, в том числе исторических проблем, "вытекающих из последних решений украинской стороны".

В тот же день Буданов встретился с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камишем.

Отметим, что заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий в пятницу встретился с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым, беседа главным образом касалась скандала вокруг наименования подразделения ССО в честь Героев УПА.

Косиняк-Камыш ранее обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть свое решение о присвоении подразделению ССО имени Героев УПА.