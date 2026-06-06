Премьер Венгрии анонсировал закон о "полной трансформации" государственных СМИ

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал внесение в парламент законопроекта о "коренной трансформации" государственных СМИ, которые в эпоху Виктора Орбана были превращены в информационный рупор власти.

Об этом он заявил в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

6 июня Мадьяр сообщил, что на следующей неделе правительство внесет законопроект, который запустит "полную трансформацию" государственных медиа.

"Наша цель – обеспечить сбалансированное освещение событий. Новости – это святое, мнение должно быть свободным", – заявил венгерский премьер.

Ранее венгерская полиция начала расследование в отношении компаний одного из самых известных медиамагнатов страны, который на протяжении многих лет получал крупные государственные контракты во времена правительства Виктора Орбана.

О контроле власти над информационным пространством во времена премьерства Орбана читайте в статьях "Министерство правды Орбана. Как работает антиукраинская и антизападная пропаганда в Венгрии",

а также Как Орбан построил империю пропаганды для зарубежных венгров, включая Закарпатье.