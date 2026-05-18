В Болгарії чоловік загинув внаслідок нападу бурого ведмедя, який стався в горах Вітоша неподалік болгарської столиці Софії.

Як зазначили у столичному управлінні Міністерства внутрішніх справ, ведмідь, з яким було ведмежа, напав на чоловіка біля гірської хатини.

За словами свідків, під час нападу чоловік намагався відбитися від тварини за допомогою палиці.

Смертельні напади бурих ведмедів в Болгарії є відносно рідкісними. За оцінками, в Болгарії мешкає від 300 до 500 бурих ведмедів, хоча точних даних немає.

Інцидент у горах Вітоша також незвичайний тим, що в Болгарії ведмеді частіше зустрічаються в інших гірських регіонах.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Польщі в лісовій місцевості поблизу села Плонна, що у Саноцькому повіті, загинула 58-річна жінка, яку, за попередніми даними, атакував ведмідь.

Крім того, в Румунії останнім часом ведмеді часто забрідають до місць проживання людей, шукаючи їжі. Цьому сприяє і підгодовування хижаків, через що у владі заговорили про посилення штрафів.

Також в уряді Румунії збираються ініціювати зміни до законодавства щодо ведмедів та розширити повноваження місцевої влади на ті випадки, коли хижаки становлять загрозу для людей.