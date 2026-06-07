В Румынии пол десятка населенных пунктов отрезаны от мира из-за последствий непогоды

В Румынии после сильных ливней шесть населенных пунктов отрезаны от мира из-за подтопления и оползней, десятки семей нуждаются в помощи чрезвычайных служб.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Один населенный пункт в румынском уезде Прахова и пять сел в уезде Бузеу отрезаны от мира из-за подтопления, оползней и разрушения локальных мостов после сильных ливней.

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Десятки людей оказались заблокированы в подтопленных домах и нуждались в помощи чрезвычайных служб.

Из-за последствий непогоды ограничено движение на трех дорогах национального значения и двух местного значения.

Ранее жителям пострадавших районов разослали оповещения Ro-Alert с рекомендацией оставаться дома и подготовиться к возможным последствиям непогоды.

Відео з наслідками негоди надходять з багатьох районів країни.

По данным Службы чрезвычайных ситуаций на утро 7 июня, пожарные помогли с откачкой воды из 26 домов, 30 подвалов, 150 дворов.

В Польше и Литве в последние дни во время гроз зафиксировали смерчи. Перед тем смерч зафиксировали в столице Италии Риме.