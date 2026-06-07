Глава МИД Эстонии отреагировал на удар РФ по хранилищу ядерных отходов

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна прокомментировал удар РФ по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Киевской области.

Об этом эстонский министр написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Как подчеркнул Тсакхна, атаки России на украинские атомные объекты и целенаправленное использование ею энергетики в качестве оружия представляют собой сознательный риск для ядерной безопасности, что приближает Европу к новой катастрофе.

"Такая безрассудная политика Кремля не может остаться без ответа. Она требует самых жестких мер воздействия. Ни одному государству нельзя позволять играть в рулетку с глобальной ядерной безопасностью", – подчеркнул он.

Утром 7 июня пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщила, что ночью российский БПЛА атаковал здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыле.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Андрей Сибига призвали мир отреагировать на удар РФ по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).