Трамп заявляет, что у него нет разногласий в позициях с премьером Израиля

Президент США Дональд Трамп заверил, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху придерживаются одинаковой позиции в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом американский президент заявил в интервью NBC News, сообщает "Европейская правда".

Трамп заверил, что "прекрасно ладит" с главой израильского правительства.

"Мы – прекрасные товарищи. Мы нанесли очень, очень сильный удар по определенной стране, которая на протяжении 47 лет доставляла одни неприятности. Я не согласен с ним по нескольким вопросам", – сказал Трамп.

Когда его спросили, не возражает ли он против бомбардировок Израилем Ливана, Трамп ответил, что хотел бы видеть более "хирургическую атаку на Хезболлу".

Напомним, СМИ ранее сообщили, что после ударов Армии обороны Израиля по Ливану президент США отругал израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора.

Впоследствии Трамп подтвердил, что отругал Нетаньяху, поскольку "немного раздражен тем, что он постоянно воюет с Ливаном".

В свою очередь сам Нетаньяху признал, что между ним и Трампом существуют разногласия, однако добавил, что по главным вопросам их мнения совпадают.