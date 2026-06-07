Высокая явка и серия нарушений: как Армения голосовала на парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия Армении сообщила о высокой активности избирателей во время голосования на парламентских выборах.

Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода, пишет "Европейская правда".

По состоянию на 17:00 по ереванскому времени (16:00 по Киеву), то есть за 3 часа до завершения голосования, явка избирателей на очередных парламентских выборах в Армении составила 48,92%.

На предыдущих парламентских выборах в Армении к этому времени проголосовали 38,52%.

По данным ЦИК, в целом право голоса на выборах в Армении имеют 2 505 102 человека.

Окончательные данные по явке ЦИК Армении обнародует в 20:00 по киевскому времени.

Кроме того, по состоянию на 17:00 в Оперативное управление Министерства внутренних дел и на горячую линию поступило 57 звонков, связанных с выборами.

Согласно заявлению ведомства, зафиксировано 19 случаев многократного голосования, 15 – нарушений тайны голосования, 2 – препятствования осуществлению права голоса, 1 – подкупа избирателей и 1 – ношения холодного оружия на избирательном участке. Материалы дел переданы в органы досудебного расследования. Задержано 14 человек.

198 сообщений о возможных нарушениях в настоящее время проверяются. Также проверяются публикации о выборах в прессе и социальных сетях.

В 19:00 по киевскому времени избирательные участки в Армении закрылись. Первые данные армянская ЦИК опубликует в 22:00 по киевскому времени. Сейчас продолжаются подготовительные работы к подсчету голосов.

Выборы проходят на фоне обострения давления на Ереван со стороны Москвы из-за курса Пашиняна на сближение с ЕС.

После саммита ЕАЭС Путин пригрозил Армении "украинским сценарием" из-за ее евроинтеграционных устремлений. Также Россия отзвала своего посла из Армении для консультаций. Кроме того, начались меры экономического давления.

Агентство Reuters на основе общения с представителями западных спецслужб и документов рассказало, как Россия пытается предотвратить победу Пашиняна, опасаясь, что его переизбрание закрепит прозападный курс страны.

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