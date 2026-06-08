Зеленский рассказал Стармеру о потребностях Украины в войне против России

Президент Владимир Зеленский проинформировал премьер-министра Великобритании Кира Стармера о потребностях Украины в войне против России.

Об этом он сообщил в социальных сетях по итогам встречи с британским лидером 7 июня, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что обсудил со Стармером шаги, необходимые для активизации дипломатии, и актуальные потребности Украины.

Он проинформировал премьера Великобритании о потребности в дополнительных ракетах для систем ПВО, а также о вещах, важных для защиты энергетики и подготовки к зиме.

"Также мы согласовали наши позиции накануне саммитов G7, НАТО и встреч Коалиции желающих. Благодарен Киру за организацию встречи в формате Е3 – Украина и за постоянную и действенную поддержку нашего государства", – добавил Зеленский.

В тот же день Зеленский проинформировал лидеров Великобритании, Франции и Германии о ситуации на поле боя и российских потерях.

Сообщалось, что Франция созывает очередное заседание "коалиции решительных" в Париже 13-14 июля.