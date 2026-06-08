Кошта отметил выбор Армении в пользу мира и стабильности

Глава Европейского совета Антониу Кошта поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Кошта заявил, что население Армении "проголосовало за будущее, основанное на мире, стабильности и более тесном сотрудничестве с соседями и миром".

Глава Евросовета отметил, что Пашинян может гордиться своей ролью в "укреплении устойчивости, стабильности и процветания Армении".

"Вместе ЕС и Армения укрепляют связи между людьми и создают новые возможности в сферах энергетики, торговли и цифровизации. Наше прочное партнерство является инвестицией в более мирное и успешное будущее для региона в целом", – добавил Кошта.

По предварительным результатам подсчета всех бюллетеней, партия "Гражданский договор" выиграла парламентские выборы в Армении 8 июня с результатом 49,81% голосов избирателей.

Пашинян по итогам выборов заявил, что трехглавая партия войны была разгромлена.

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