Еврокомиссар по вопросам расширения анонсировала визит в Армению после победы Пашиняна

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос анонсировала свой визит в Армению "в ближайшее время" после того, как на парламентских выборах в стране победила партия проевропейского премьера Никола Пашиняна.

Об этом чиновница написала в X, передает "Европейская правда".

Кос поздравила Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах 7 июня. Еврокомиссар отметила, что результат голосования подтвердил выбор армянского народа, несмотря на давление со стороны Москвы.

"На фоне масштабного давления и вмешательства со стороны России эта победа еще раз подтверждает выбор армян в пользу сильной, суверенной и независимой Армении", – написала она.

Кос заявила, что посетит страну "как можно скорее", а также объявила о начале работы группы ЕС-Армения.

"Я приеду в Армению как можно скорее – солидарность Европы с Арменией остается неизменной. Сегодня мы также начнем работу в новой рабочей группе ЕС-Армения с целью углубления нашего партнерства", – написала еврокомиссар.

По предварительным результатам подсчета всех бюллетеней, партия "Гражданский договор" выиграла парламентские выборы в Армении с результатом 49,81% голосов избирателей.

Сам Пашинян уже заявил об "исторической победе, которая однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения".

Выборы прошли на фоне обострения давления на Ереван со стороны Москвы из-за курса Пашиняна на сближение с ЕС.

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