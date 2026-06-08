Парламенту Германии предложат одобрить меры по снижению потребления алкоголя

Партия "Зеленых" намерена представить в Бундестаге ряд мер по борьбе с высоким уровнем потребления алкоголя в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Welt.

Предложение планируется подать в Бундестаг в рамках Недели борьбы с алкоголизмом, которая продлится с 13 по 21 июня. В этот период будут проводиться профилактические кампании против чрезмерного употребления алкоголя.

В своем предложении "Зеленые" призывают правительство представить долгосрочную стратегию профилактики алкоголизма и закон о профилактике алкоголизма.

Среди предложенных мер, в частности, – отмена так называемого "сопровождаемого употребления алкоголя", по которому подростки в возрасте от 14 лет могут пить пиво или вино в сопровождении родителей.

Кроме того, "Зеленые" также стремятся ограничить рекламу алкоголя, усилить контроль за соблюдением возрастных ограничений при продаже и сдержать импульсивные покупки алкоголя. В частности, следует рассмотреть возможность запретить свободный доступ к алкогольным напиткам в зоне касс.

По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление алкоголя в Германии является сравнительно высоким. В 2022 году каждый гражданин в возрасте от 15 лет выпил 11,2 литра чистого алкоголя. Десять лет назад этот показатель был еще на один литр чистого алкоголя выше.

Между тем сообщалось, что продажи пива немецкими пивоварнями резко упали: в 2025 году было зафиксировано самое резкое падение с момента начала ведения статистики более 30 лет назад.

Кроме того, опрос в Германии показал, что большинство жителей выступают за ужесточение законодательства, регулирующего доступ молодежи к алкоголю.