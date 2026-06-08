Трамп заявил, что Иран и Израиль стремятся достичь перемирия

Президент США Дональд Трамп на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем заявил, что стороны стремятся достичь режима прекращения огня, и сообщил о продолжении переговоров.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Американский президент заявил, что между сторонами продолжаются "завершающие переговоры" по мирному соглашению.

"Обе стороны – Израиль и Иран – стремятся к немедленному ПРЕКРАЩЕНИЮ ОГНЯ! Продолжаются завершающие переговоры о "мире", при условии, что на пути не встанут невежество или глупость", – написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что морская блокада Ирана американскими военными будет продолжаться в полном объеме до тех пор, пока не будет заключено "окончательное соглашение" с Тегераном. Трамп добавил, что дела "должны двигаться быстро".

В МИД Ирана в понедельник предупредили, что последний обмен огнем между Ираном и Израилем лишь ухудшит "хаотичный дипломатический процесс" с США и еще больше усилит подозрения Тегерана в отношении Вашингтона. Пресс-секретарь иранского Министерства иностранных дел также обвинил в обстреле Соединенные Штаты.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден согласиться на любое соглашение, достигнутое между США и Ираном.

Между тем в Тегеране заявили, что потенциальное мирное соглашение между США и Ираном зависит от того, согласится ли президент США Дональд Трамп разморозить $24 млрд иранских активов.