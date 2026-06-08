ЕС ввел санкции против Ирана за блокирование Ормузского пролива

Совет Европейского Союза в понедельник одобрил новые санкции против двух физических и одного юридического лица из Ирана за нарушение свободы судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, передает "Европейская правда".

Отмечается, что новые ограничения были одобрены в рамках расширенной правовой базы, которая предусматривает санкции против лиц и организаций, причастных к нарушению свободы судоходства.

Совет ЕС внес в санкционный список Командование провинции Хормозган ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

ВМС КВИР взяли под контроль Ормузский пролив и ввели систему взимания платы за проход, согласно которой суда теперь должны предоставлять документы, удостоверяющие личность, а также информацию о грузе и пункте назначения. Эти данные передаются Командованию провинции Хормозган. Используя эту информацию, подразделение КВИР проверяет суда и определяет, каким из них разрешено проходить через пролив, иногда после уплаты сбора.

Кроме того, ЕС ввел санкции против Мохаммеда Акбарзаде и Хамида Хоссейни за поддержку действий Ирана, препятствующих законному транзитному проходу и свободе судоходства.

Акбарзаде является заместителем командующего по политическим вопросам ВМС КВИР, Хоссейни – представителем Профсоюза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана. Считается, что эти должностные лица продвигают взимание сборов с судов, желающих пройти через Ормузский пролив.

Лица, подпадающие под санкции, подлежат замораживанию активов. Также запрещается предоставлять им средства или экономические ресурсы, как напрямую, так и опосредованно. Кроме того, ко всем физическим лицам, включенным в список, применяется запрет на въезд в ЕС.

На прошлой неделе Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейшей криптовалютной биржи Ирана, обвинив ее в том, что она помогает иранскому правительству обходить западные санкции.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не предлагает и не обсуждает вопрос об отмене санкций против Ирана исключительно в обмен на открытие Ормузского пролива.