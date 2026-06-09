Зеленский пообщался с посланниками Трампа во время остановки в аэропорту Кишинева

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

Зеленский назвал беседу со спецпосланцами Дональда Трампа, которая состоялась во время остановки в аэропорту Кишинева, "очень позитивной".

"Благодарен за готовность работать максимально активно уже в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины", – отметил он.

Также Зеленский выразил понимание того, что сейчас внимание мировой общественности приковано к ситуации вокруг Ирана. Кроме того, они обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне.

"Сообщил об имеющихся у нас данных о том, на что настроены в Москве. Благодарен за слова уважения к украинцам и положительную оценку позиций Украины", – добавил Зеленский.

В контексте того, что разговор состоялся во время остановки в молдавском аэропорту, стоит отметить, что недавно Украина сменила аэропорт для зарубежных визитов Зеленского с польского Жешува.

В предыдущие годы аэропорт Жешува (Ясьонка) был основным аэропортом базирования первого борта, где обычно начинались и завершались международные турне главы государства и других делегаций, использовавших этот борт.

Пока неизвестно, с чем связана смена места, однако это произошло на фоне нового обострения в отношениях между Польшей и Украиной из-за переименования подразделения ССО в честь героев УПА.

Ранее писали, что Зеленский разочарован тем, что приезд американской делегации в Киев затягивается, но Украина рассчитывает на этот визит.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, входящий в состав делегации Украины на "мирных" переговорах, настаивает, что контакты с участием США продолжаются и сейчас, несмотря на отсутствие публичных событий.