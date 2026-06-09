Опитування: у Литві зростає невдоволення діяльністю уряду

Нове опитування свідчить, що у Литві зростає кількість жителів, які негативно оцінюють діяльність уряду.

Про це йдеться в опитуванні "Spinter tyrimai", передає LRT, пише "Європейська правда".

Як свідчить опитування, кількість жителів, які негативно оцінюють діяльність уряду, зросла на 6 відсоткових пунктів.

Зазначається, що у травні 39,6% респондентів негативно оцінювали роботу уряду на чолі з Інгою Ругінене, тоді як у квітні таких було 33,5%. 34,6% опитаних висловили дещо негативну думку про роботу уряду, порівняно з 40,7% у квітні.

Лише 14,6% жителів оцінили уряд дещо позитивно, коли у квітні таку думку поділяли 16% респондентів. Також лише 2,1% висловилися позитивно про чинний уряд у травні, порівняно з 1,5% у квітні.

Ще 9,1% опитаних не знали або не відповіли на це запитання.

У цьому контексті варто наголосити, що 6 червня Литовські соціал-демократи вирішили припиняти коаліційну угоду із суперечливою ультраправою партією "Зоря Німану" на чолі з Ремігіюсом Жемайтайтісом.

Поточну коаліцію за участі соціал-демократів, "Союзу зелених і селян – Спілки християнських родин" та "Зорі Німану" сформували влітку 2025 року – після того, як попередній прем’єр Гінтаутас Палуцкас змушений був піти у відставку на тлі журналістського розслідування.

Проблеми у литовській коаліції назрівали тривалий час. Так, ще у січні прем’єрці довелося запевняти, що керівна коаліція продовжує існувати, доки її соціал-демократична партія не увалить іншого рішення.

Президент Литви Гітанас Науседа тоді висловив сумніви, що нинішня керівна коаліція протримається до виборів до Сейму 2028 року. У квітні він закликав шукати їй альтернативи.