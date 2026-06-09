Опрос: в Литве растет недовольство деятельностью правительства

Новый опрос показывает, что в Литве растет число жителей, негативно оценивающих деятельность правительства.

Об этом говорится в опросе "Spinter tyrimai", передает LRT, пишет "Европейская правда".

Как показывает опрос, число жителей, негативно оценивающих деятельность правительства, выросло на 6 процентных пунктов.

Отмечается, что в мае 39,6% респондентов негативно оценивали работу правительства во главе с Ингой Ругинене, тогда как в апреле таких было 33,5%. 34,6% опрошенных выразили несколько негативное мнение о работе правительства, по сравнению с 40,7% в апреле.

Лишь 14,6% жителей оценили правительство несколько положительно, тогда как в апреле такое мнение разделяли 16% респондентов. Также лишь 2,1% высказались положительно о действующем правительстве в мае, по сравнению с 1,5% в апреле.

Еще 9,1% опрошенных не знали или не ответили на этот вопрос.

В этом контексте стоит отметить, что 6 июня литовские социал-демократы решили расторгнуть коалиционное соглашение с противоречивой ультраправой партией "Зори Ниману" во главе с Ремигиюсом Жемайтайтисом.

Текущая коалиция с участием социал-демократов, "Союза зеленых и крестьян – Союза христианских семей" и "Зори Ниману" сформировали летом 2025 года – после того, как предыдущий премьер Гинтаутас Палуцкас был вынужден уйти в отставку на фоне журналистского расследования.

Проблемы в литовской коалиции назревали в течение длительного времени. Так, еще в январе премьер-министру пришлось заверить, что правящая коалиция продолжает существовать, пока ее социал-демократическая партия не примет иного решения.

Президент Литвы Гитанас Науседа тогда выразил сомнения, что нынешняя правящая коалиция продержится до выборов в Сейм 2028 года. В апреле он призвал искать ей альтернативы.