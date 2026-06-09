Іран відкинув звинувачення щодо причетності до протестів через проєкт курорту в Албанії

Іран відкинув заяви прем'єр-міністра Албанії Еді Рами про те, що саме він стоїть за дезінформаційними кампаніями навколо протестів в Албанії.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Раніше Рама звинуватив Іран в тому, що той начебто займався дезінформацією щодо будівництва курорту на екологічно чутливій ділянці Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Багаї відкинув такі звинувачення.

"Албанська влада, замість того щоб реагувати на законні та логічні вимоги свого народу, воліє спробувати закрити справу цими смішними звинуваченнями проти Ірану. Безумовно, албанський народ занадто розсудливий, щоб прийняти такі твердження", – заявив речник МЗС Ірану.

4 червня тисячі людей вийшли на вулиці столиці Албанії Тирани на знак протесту проти будівництва курорту на екологічно чутливій ділянці Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Кушнер оголосив про плани будівництва курорту у 2024 році в рамках більш масштабної інвестиційної програми, яка також включала колишній штаб армії в столиці Сербії Белграді.

8 червня писали, що Албанія продовжить реалізацію проєкту розкішного курорту, запланованого зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером на віддаленій ділянці Балканського узбережжя, попри постійні протести щодо його впливу на довкілля.