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Иран отверг обвинения в причастности к протестам, связанным с проектом курорта в Албании

Новости — Вторник, 9 июня 2026, 08:30 — Уляна Кричковская

Иран отверг заявления премьер-министра Албании Эди Рамы о том, что именно он стоит за дезинформационными кампаниями вокруг протестов в Албании.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Ранее Рама обвинил Иран в том, что тот якобы занимался дезинформацией относительно строительства курорта на экологически уязвимом участке Адриатического побережья компанией, связанной с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Багаи отверг такие обвинения.

"Албанские власти, вместо того чтобы реагировать на законные и логичные требования своего народа, предпочитают попытаться закрыть дело этими смешными обвинениями против Ирана. Безусловно, албанский народ слишком рассудителен, чтобы принять такие утверждения", – заявил представитель МИД Ирана.

4 июня тысячи людей вышли на улицы столицы Албании Тираны в знак протеста против строительства курорта на экологически уязвимом участке Адриатического побережья компанией, связанной с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Кушнер объявил о планах строительства курорта в 2024 году в рамках более масштабной инвестиционной программы, которая также включала бывший штаб армии в столице Сербии Белграде.

8 июня сообщалось, что Албания продолжит реализацию проекта роскошного курорта, запланированного зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером на удаленном участке Балканского побережья, несмотря на постоянные протесты против его воздействия на окружающую среду.

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