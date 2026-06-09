Ексглава МЗС Польщі вважає неадекватною ідею Навроцького забрати орден у Зеленського

Колишній керівник Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що скликання капітулу ордену Білого Орла для позбавлення нагороди президента України та ескалація суперечки з Києвом – це непрофесійний крок, який шкодить іміджу Польщі на міжнародній арені.

Його заяву наводить польське видання Onet, пише "Європейська правда".

За словами глави МЗС Польщі в уряді Матеуша Моравецького, ініціацією позбавлення Володимира Зеленського ордену Білого Орла президент Польщі Кароль Навроцький зашкодив іміджу країни.

"Президент (Навроцький. – Ред.) нічого не виграв, а ми, як Польща, втратили значну частину престижу в усій цій справі. Інструмент, обраний для вирішення цієї справи, був неадекватним", – сказав він в ефірі Polsat News.

На думку колишнього міністра, роль дипломатії полягає в запобіганні таким ситуаціям та зміцненні зв'язків між країнами. Він наголосив, що позбавлення відзнаки не є правильним рішенням, хоча сам не схвалює крок президента України щодо присвоєння одному з військових підрозділів найменування на честь героїв УПА.

Він назвав рішення Зеленського "серйозною помилкою", яку, однак, польські політики не повинні були використовувати на свою користь.

Чапутович заявив, що вважає будь-яке втручання в цю справу серйозною помилкою, оскільки кінцевий результат виявиться порожнім, а українська сторона отримає підтвердження того, що вона може діяти подібним чином у майбутньому.

За словами Чапутовича, Польща вже давно не ставиться до свого східного сусіда як до рівноправного партнера, а зайняла зверхню позицію, яку не може прийняти жодна держава з повним суверенітетом.

"Політика Польщі щодо України вже давно ворожа. Президент Кароль Навроцький зробив її ще гіршою. Я колись назвав це в цій студії політикою гієн… Ми хочемо відстоювати свої інтереси, коли інша країна стікає кров’ю та є слабкою. І, звичайно, ми програли", – підсумував він.

У Польщі 8 червня відбулося засідання капітулу ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди його українського колегу Володимира Зеленського, але своє рішення президент Польщі ще не ухвалив.

Детальніше на цю тему читайте у статті Герої УПА, що розпалили Польщу: чому Зеленський пішов на рішення, яке загострило конфлікт