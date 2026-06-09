Бывший глава МИД Польши считает неадекватной идею Навроцкого лишить Зеленского ордена

Бывший глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что созыв капитула ордена Белого Орла для лишения награды президента Украины и эскалация спора с Киевом – это непрофессиональный шаг, который наносит ущерб имиджу Польши на международной арене.

Его заявление приводит польское издание Onet, пишет "Европейская правда".

По словам главы МИД Польши в правительстве Матеуша Моравецкого, инициировав лишение Владимира Зеленского ордена Белого Орла, президент Польши Кароль Навроцкий нанес ущерб имиджу страны.

"Президент (Навроцкий. – Ред.) ничего не выиграл, а мы, как Польша, потеряли значительную часть престижа во всем этом деле. Инструмент, выбранный для решения этого дела, был неадекватным", – сказал он в эфире Polsat News.

По мнению бывшего министра, роль дипломатии заключается в предотвращении таких ситуаций и укреплении связей между странами. Он подчеркнул, что лишение награды не является правильным решением, хотя сам не одобряет шаг президента Украины по присвоению одному из воинских подразделений названия в честь героев УПА.

Он назвал решение Зеленского "серьезной ошибкой", которую, однако, польские политики не должны были использовать в своих интересах.

Чапутович заявил, что считает любое вмешательство в это дело серьезной ошибкой, поскольку конечный результат окажется пустым, а украинская сторона получит подтверждение того, что она может действовать подобным образом в будущем.

По словам Чапутовича, Польша уже давно не относится к своему восточному соседу как к равноправному партнеру, а заняла снисходительную позицию, которую не может принять ни одно государство с полным суверенитетом.

"Политика Польши в отношении Украины уже давно враждебна. Президент Кароль Навроцкий сделал ее еще хуже. Я когда-то назвал это в этой студии политикой гиен… Мы хотим отстаивать свои интересы, когда другая страна истекает кровью и слаба. И, конечно, мы проиграли", – подытожил он.

В Польше 8 июня состоялось заседание капитула ордена Белого Орла, одной из тем которого было предложение президента Кароля Навроцкого лишить награды его украинского коллегу Владимира Зеленского, но свое решение президент Польши еще не принял.

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