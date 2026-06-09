Італія розпочала розслідування дій ізраїльського міністра щодо волонтерів флотилії

Італійська прокуратура розпочала розслідування щодо ультраправого міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра та захопленої флотилії активістів, яка прямувала до сектора Гази.

Про це пише Rai News, передає "Європейська правда".

У розслідуванні прокуратури Рима щодо затримання Ізраїлем активістів флотилії правозахисники внесли міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра до реєстру підозрюваних.

Таким чином, Італія приєднується до Франції, яка вже розпочала офіційне судове розслідування проти ізраїльського міністра.

Як зазначається, до відома прокурорів доведено дві скарги щодо справ Тіаго де Авіли та Саїфа Абукешека Абдельрахіма, яких начебто утримували кілька днів в ізраїльській в’язниці, а потім депортували.

Наприкінці травня стало відомо, що уряд Франції звернеться до прокуратури з проханням розслідувати ймовірні випадки жорстокого поводження з боку Ізраїлю щодо активістів флотилії.

Франція вже оголосила безстрокову заборону на в'їзд на французьку територію для ультраправого міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра за його поводженням з активістами флотилії.