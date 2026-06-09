Италия начала расследование действий израильского министра в отношении волонтеров флотилии

Итальянская прокуратура начала расследование в отношении ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и задержанной флотилии активистов, направлявшейся в сектор Газа.

Об этом пишет Rai News, передает "Европейская правда".

В рамках расследования прокуратуры Рима по факту задержания Израилем активистов флотилии правозащитники внесли министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в реестр подозреваемых.

Таким образом, Италия присоединяется к Франции, которая уже начала официальное судебное расследование против израильского министра.

Как отмечается, в ведомство прокуроров поступили две жалобы по делам Тиаго де Авилы и Саифа Абукешека Абдельрахима, которых якобы удерживали несколько дней в израильской тюрьме, а затем депортировали.

В конце мая стало известно, что правительство Франции обратится в прокуратуру с просьбой расследовать вероятные случаи жестокого обращения со стороны Израиля в отношении активистов флотилии.

Франция уже объявила бессрочный запрет на въезд на французскую территорию для ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира из-за его обращения с активистами флотилии.