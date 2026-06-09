Президент Эстонии: членство Украины в ЕС не может оставаться лишь на бумаге

Президент Эстонии Алар Карис выступил за скорейшее открытие всех кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом он заявил в Таллинне на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

Карис подчеркнул, что место Украины – в ЕС и НАТО, и обещание Украине европейского членства "не может просто оставаться на бумаге".

"Эстония поддерживает скорейшее открытие всех кластеров в переговорах между Украиной и ЕС о вступлении. Это должно произойти этим летом, сейчас, в июне, потому что для этого сейчас нет никаких препятствий", – заявил эстонский лидер.

Для народа Украины членство в ЕС и НАТО, подчеркнул Карис, это не какая-то далекая надежда, а справедливое ожидание.

"Для Европы и евроатлантического пространства вступление Украины – это возможность стать сильнее", – убежден Карис.

Зеленский заявил, что Украина сделала все необходимое для того, чтобы открыть все шесть кластеров в переговорах о вступлении в ЕС, и анонсировал прогресс в этом вопросе на ближайших встречах лидеров Евросоюза.

По данным "Европейской правды", открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в Киеве заверила, что Украина должна интегрироваться в ЕС еще до членства.